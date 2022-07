La montagna fa un'altra vittima

Durante le ricerche dell'alpinista, i soccorsi lo hanno localizzato nella parete «est» del Cervino. Tuttavia, non hanno potuto fare a meno di constatarne la morte. L’identificazione formale della vittima è in corso. Per comprendere al meglio le dinamiche dell'accaduto, il Pubblico Ministero ha avviato un’indagine in collaborazione con la polizia cantonale.