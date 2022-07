L'herpes uccide un terzo elefante

Il virus dell'herpes degli elefanti è di per sé poco appariscente e non rappresenta un rischio acuto. Quando però si moltiplica in modo massiccio nell'organismo può scatenare la malattia EEHV. Soprattutto nei giovani elefanti, la malattia porta spesso alla morte, quando la protezione anticorpale della madre si esaurisce e i propri anticorpi non si sono ancora formati.