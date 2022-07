Rougemont, morto un motociclista dopo un frontale

ROUGEMONT - Un centauro spagnolo di 53 anni e un turista tailandese in auto si sono scontrati, ieri verso le 11, a Rougemont (VD) vicino il canton Berna. Per il motociclista, dopo essere stato elitrasportato in condizioni gravi all’Inselspital di Berna, non c’è stato nulla da fare. È deceduto dopo qualche ora, come comunica oggi la polizia cantonale di Vaud.