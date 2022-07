Incidente mortale sulle Alpi vallesane

ZINAL - Le cadute in montagna provocano un'altra vittima dopo quella sul Cervino. Due alpinisti in cordata partiti dalla capanna di Schönbiel, nel comune di Zermatt, stavano salendo in direzione del Dent Blanche passando per “l’arête des Quatre Anes”. Quando si trovavano a un altezza di 4mila metri, il primo della cordata, un uomo tedesco di 65 anni domiciliato in Germania, è caduto per 30 metri. La corda tesa e sorretta dal suo compagno di cordata ha fermato la sua caduta.