Scontro letale a Losanna

LOSANNA - Ieri sera un motociclista 43enne ha perso la vita scontrandosi in una curva con un'auto proveniente in senso opposto. Lo ha reso noto oggi la polizia municipale di Losanna.

L'incidente si è verificato ieri sera attorno alle 19.05 sulla route du Mont, nelle alture della capitale vodese. Per ragioni ancora sconosciute, in una curva a destra il motociclista, che circolava in direzione di Prilly (VD), ha invaso la corsia in senso inverso scontrandosi frontalmente con un'auto.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. La conducente dell'auto, in stato di choc e leggermente ferita, è stata accompagnata in ospedale per dei controlli.

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente.