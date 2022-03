Donna condannata a 14 anni di prigione per tentato assassinio

ZURIGO - Una donna di 55 anni è stata condannata oggi dal Tribunale del canton Zurigo a 14 anni di prigione per aver tentato di assassinare suo marito. Il coniuge, di 51 anni, è stato invece assolto dalle accuse di stupro e di coazione sessuale, ma dovrà comunque passare cinque mesi dietro le sbarre per truffa.

I giudici hanno così aggravato la pena di otto anni e mezzo inflitta all'imputata in primo grado. Dopo averla scontata, la donna sarà espulsa dalla Svizzera per sette anni. La sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

Originari entrambi del Kosovo, i due erano giunti in Svizzera nel 1991 e si sono sposati tempo dopo. Hanno avuto quattro figli. La donna ha affermato che il marito l'ha picchiata a diverse riprese e l'ha forzata ad avere relazioni sessuali. Il marito, dal canto suo, ha descritto la moglie come una vera furia che lo picchiava affinché lui le facesse l'amore.

Stando all'atto d'accusa, una sera d'aprile 2018, la donna ha servito al marito una bevanda nella quale aveva mescolato dei farmaci per avvelenarlo. L'uomo è poi caduto in un profondo sonno. Il giorno seguente, quando ha constatato che il marito era ancora in vita, la donna ha preso il cavo del telefono e l'ha strangolato. Il marito è riuscito a salvarsi solo grazie all'intervento dei bambini.