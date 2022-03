Madre e neonato investiti sul marciapiede da un'88enne

RUSWIL - Una mamma e un bebè di quattro mesi in ospedale. Investiti da un'88enne durante una passeggiata, mentre si trovavano sul marciapiede. È successo ieri a Ruswil, in canton Lucerna.

L'orologio segnava le 16.15 circa, quando una conducente si è fermata sulla Rebstockstrasse per lasciar passare una donna con un passeggino sulle strisce pedonali. La conducente dietro di lei si è accorta troppo tardi del veicolo fermo, e ha effettuato una manovra evasiva per evitare l'auto, salendo sul marciapiede. Il veicolo ha finito così per investire madre e neonato, ma l'88enne è proseguita per la sua strada.

L'anziana, fermata poi da altri utenti della strada, ha dichiarato di non essersi accorta della collisione. La sua patente è stata sequestrata. Mamma e neonato sono stati ospedalizzati con ferite il cui livello di gravità è ancora da chiarire.