Due incendi dolosi nella notte a Wil

WIL - Due incendi presumibilmente dolosi sono stati appiccati la notte scorsa nella cittadina sangallese di Wil. Un 29enne svizzero è stato arrestato.

Stando a quanto indicato dalla polizia in un caso si è dovuto procedere all'evacuazione di una palazzina, i cui inquilini sono stati messi in salvo anche attraverso i balconi, vista la presenza di forte fumo sulle scale interne. Il secondo episodio ha per contro interessato un appartamento al piano terra in un altro stabile.

Non è chiaro se fra i due avvenimenti sussista un legame. Il giovane finito in manette è stato fermato perché sospettato di essere all'origine del primo incendio. I roghi hanno fatto scattare un importante dispositivo di sicurezza con 80 pompieri, diverse pattuglie di polizia e alcune ambulanze.





Polizia cantonale San Gallo