Lite a Zurigo, morto il 58enne ferito

ZURIGO - È morto ieri in ospedale il 58enne che una settimana fa era rimasto gravemente ferito in una lite scoppiata in un appartamento di Zurigo. I fatti non sono ancora completamente chiariti, ma due giorni fa la polizia ha arrestato un cittadino iraniano di 37 anni sospettato.

Il Ministero pubblico ha presentato una richiesta di detenzione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi, indica oggi in una nota la polizia cantonale zurighese.

Giovedì scorso, verso le 17.45, un vicino ha segnalato alla polizia che una violenta disputa era in corso in un appartamento del quartiere di Altstetten e che qualcuno chiedeva aiuto. Giunti sul posto, gli agenti avevano trovato l'uomo gravemente ferito nell'abitazione.