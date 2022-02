Investe una 70enne e scappa

BERNA - Una 70enne è stata investita da un'auto a Saanen (BE) giovedì pomeriggio. Attorno alle 16.30 di ieri la donna si trovava sul marciapiede davanti a un negozio sulla Dorfstrasse quando è stata colpita dal veicolo, proveniente dalla Oeystrasse.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l'automobilista ha deciso di non fermarsi e ha proseguito la corsa. La polizia è risalita in un secondo momento alla sua identità e lo ha raggiunto a casa sua, fuori cantone. Nel frattempo l'anziana è stata soccorsa sul posto e condotta in ospedale per le cure del caso.