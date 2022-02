Incendio in appartamento a Crans-Montana, sette feriti

CRANS-MONTANA - Sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a causa di un incendio scoppiato ieri sera in un appartamento di un palazzo a cinque piani di Crans-Montana (VS). Le persone sfollate sono state una cinquantina.

L'allarme al centralino è avvenuto attorno alle 21.45, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. I pompieri, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti a domare le fiamme verso mezzanotte.

Un inquilino che si trovava incosciente sulla soglia del suo appartamento è stato portato fuori dall'edificio dai vigili del fuoco. «È stato immediatamente elitrasportato da Air-Glaciers all'ospedale cantonale di Ginevra (HUG)», precisa la polizia, aggiungendo che la sua vita è in pericolo. Altre sei persone sono state accompagnate all'ospedale di Sion.

In totale due appartamenti sono stati completamente distrutti dalle fiamme e i danni all'immobile sono ingenti. La procura ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio.