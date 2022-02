Un morto e un ferito sotto una valanga

SION - È stato un sabato nero per gli appassionati della neve in Vallese. Dopo l'incidente avvenuto ieri mattina sulle piste del comprensorio sciistico Portes du Soleil di Champéry-Les Crosets, che è costato la vita a un 60enne vodese, un'altra tragedia si è verificata nel pomeriggio nella Valle di Goms, in zona di Reckingen.

Qui due sci-escursionisti italiani - membri di un gruppo da quattro - mentre affrontavano la discesa sono stati travolti da un valanga. Gli altri due, rimasti indenni, sono riusciti rapidamente a localizzarli e a liberarli dalla neve. Ma per uno dei due, un 68enne, non c'era già più nulla da fare. L'altro è invece stato estratto ferito (ma vivo) ed è stato in seguito trasportato all'ospedale di Visp da un elicottero di Air Zermatt.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause dell'incidente letale.