La neve travolge due fondisti a Goms

SION - Una valanga ha travolto due anziani che stavano facendo sci di fondo nel primo pomeriggio di oggi sul fondovalle del Goms, nell'Alto Vallese, una regione molto apprezzata per questo sport. I due malcapitati non sono in pericolo di morte.

La massa di neve si è staccata verso le 13.00 ad una quota di 2100 metri sul versante sinistro della vallata, è scesa lungo un canalone e ha invaso il fondovalle (1360 metri sul livello del mare) a circa un chilometro a sudovest del villaggio di Oberwald, riferisce la polizia cantonale vallesana in una nota diramata nel tardo pomeriggio.

La valanga ha parzialmente seppellito una donna 73enne e un uomo 79enne di nazionalità elvetica domiciliati nella Svizzera tedesca mentre si trovavano sulla pista di sci di fondo. Persone presenti nelle vicinanze li hanno liberati dalla neve. I due sono poi stati ricoverati in elicottero all'ospedale di Visp. La loro vita non è in pericolo, ha indicato a Keystone-ATS Markus Rieder, portavoce della polizia cantonale.

Per il salvataggio sono stati mobilitati due elicotteri della società Air-Zermatt, sanitari e soccorritori della valle di Goms nonché cani addestrati per la ricerca di persone seppellite dalla neve.

Stando al bollettino dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe valevole per oggi pomeriggio, nella valle di Goms - ma anche in tutta una regione che dall'Alto Vallese si estende a nordest fino al Toggenburgo (SG) e a est fino all'Engadina Bassa (GR) - vigeva un pericolo di valanghe "forte", di livello 4 (su una scala di 5). Nell'ultimo bollettino, aggiornato alle 17.00, il livello è sceso a 3 ("marcato").