Escursionista 72enne travolto da una slavina: le sue condizioni sono molto gravi

CONTHEY - Un escursionista è stato travolto da una slavina nel primo pomeriggio nella regione del Col du Sanetsch, nel Vallese.

La Polizia cantonale spiega nella sua nota che un gruppo di cinque persone aveva effettuato l'ascensione della cima detta Tita Da Terra Naire. Nel corso della discesa è avvenuto l'incidente: a un'altitudine di 2400 metri uno degli escursionisti è stato travolto da una valanga con un fronte di 35 metri di larghezza e una lunghezza di 150 metri.

Sono stati gli stessi compagni a prestargli i primi soccorsi e a estrarlo dalla massa nevosa. L'uomo, un 72enne vallesano domiciliato nella regione, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sion. La sua vita è in pericolo, precisa la polizia. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della valanga, che al momento sono sconosciute.