Ha seguito le indicazioni del navigatore e ha percorso 12 chilometri in contromano sull'A2

STANS - La polizia cantonale di Nidvaldo è intervenuta, poco dopo le 2 di venerdì 21 gennaio, per bloccare un veicolo che circolava in contromano nel tunnel del Seelisberg.

Al volante della vettura con targhe italiane c'era una donna di 62 anni che ha spiegato di aver seguito le indicazioni del sistema di navigazione e ha quindi invertito la marcia - lei che procedeva verso il Gottardo - in direzione di Stans e Lucerna. Gli agenti l'hanno fermata a Beckenried, dopo circa 12 chilometri di circolazione in senso vietato.

I test per l'alcol e le droghe sono risultati negativi. Alla donna è stata comminata una sanzione salata e le è stato imposto il divieto di guidare in Svizzera. Sulla base delle immagini delle videocamere di sorveglianza si è appurato come il veicolo contromano non abbia causato rischi ad altri veicoli: merito del traffico ridotto a causa dell'ora tarda.