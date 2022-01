Paura in funivia: il carico appeso sfiora gli alberi e tocca il suolo

LAAX - Dopo l'incidente del Mottarone si guarda alle funivie con un altro occhio. Ecco perché quanto accaduto ieri pomeriggio a Laax (GR), non può passare sotto gamba.

Come riporta 20 Minuten, una delle cabine è salita in modo anomalo, arrivando a sfiorare i tetti delle case. «Era sovraccarica oppure la fune non era ben tesa», racconta un testimone che vuole rimanere anonimo.

La salita è stata abbastanza inquietante per chi era a bordo: «La cabina a un certo punto si è inclinata all'indietro e molti di noi sono caduti in avanti», prosegue l'uomo.

Così all'andata. Ma anche il ritorno non è andato meglio: «Abbiamo toccato di nuovo gli alberi». Una volta in fondo, sono scesi la maggior parte dei passeggeri. «A quanto pare la cabinovia è poi stata messa fuori servizio», aggiunge. I dipendenti della funivia avrebbero quindi preso i dati personali dei presenti assicurando che l'incidente sarebbe stato segnalato al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Cabina sovraccarica - Il Weisse Arena Gruppe, di cui fa parte la funivia, conferma l'accaduto. «Una cabinovia, sulla tratta Laax - Crap Sogn Gion, trasportava regolarmente dei carichi attaccati alla parte inferiore della cabina, oltre ai 35 passeggeri e a un operatore», viene spiegato dall'ufficio stampa di Laax.

Apparentemente il carico attaccato ai cavi d'acciaio pesava troppo, motivo per cui - in un punto in cui era a poca altezza da terra - è arrivato a toccare il suolo.

Proprio per questo motivo il conducente della funivia ha avviato una frenata di emergenza. «Il rapido arresto ha sorpreso i passeggeri, alcuni sono riusciti a tenersi, altri sono caduti a terra». Una passeggera si è ferita leggermente a un dito.

La cabina non è stata danneggiata poiché solo il carico ha toccato il suolo. «I motivi per cui sono stati attaccati carichi troppo pesanti sono attualmente oggetto di indagine», ha concluso l'ufficio stampa di Laax.

Fino al termine delle indagini, la funivia di Laax-Crap Sogn Gion non potrà più caricare merci sotto le cabine durante il trasporto di persone.