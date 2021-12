Un "tuffo" alla vigilia, svizzero sparisce alle Canarie

ZURIGO - Erano almeno in due. La gente del posto li ha visti entrare in acqua alla vigilia di Natale. Secondo i media locali solo uno è riuscito a ritornare a terra.

La conferma arriva dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): un cittadino svizzero è scomparso il 24 dicembre mentre si trovava sull'isola di El Hiello, alle Canarie.

L'incidente è avvenuto nei pressi della baia di Charco Manso nel comune di Valverde. L'Ambasciata di Svizzera a Madrid conferma di essere in contatto con le autorità spagnole. Attualmente sono ancora in corso le ricerche, che purtroppo fino ad ora non hanno dato alcun esito.

Un preside zurighese - Stando al Blick, lo scomparso è Thomas W.* (57), preside di una scuola cantonale di Zurigo. «Un'onda ha catturato lui e il suo compagno mentre erano sulla riva e li ha trascinati entrambi in mare», riferisce una lettera dell’istituto inviata ai genitori e agli studenti. «Il suo compagno è riuscito a salvarsi con le ultime forze rimaste. Purtroppo del nostro rettore finora non c'è traccia».

«Secondo le autorità locali non c'è più speranza di ritrovarlo vivo», scrive la direzione della scuola. Per questo, lunedì in ogni classe verrà accesa una candela in memoria del preside. «Non possiamo crederci e siamo incredibilmente tristi. Thomas W.* lascia un grande vuoto, sia come persona che come rettore», conclude lo scritto.