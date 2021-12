Sparo in un'abitazione a Lampenberg, la polizia isola la zona

LAMPENBERG - Un'importante operazione di polizia ha preso il via nella tarda serata di lunedì a Lampenberg, nel canton Basilea Campagna. Ne dà notizia BRK News, spiegando che poco prima delle 22 le forze dell'ordine sono state allertate a seguito di uno sparo all'interno di un'abitazione.

Le informazioni al momento sono ancora scarse e non è dato sapere se qualcuno sia rimasto ferito o meno. Quello che invece si sa è che la polizia è presente in forze sul luogo - supportata anche da alcune ambulanze -, ha isolato la zona e ha dichiarato che non sussiste alcun pericolo per la popolazione.

Maggiori informazioni sull'accaduto sono attese nel corso della mattinata.

BRK News