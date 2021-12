Deceduto il compositore Jürg Wyttenbach

BASILEA - Il compositore, pianista e direttore d'orchestra Jürg Wyttenbach è deceduto all'età di 86 anni. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale della cultura (UFC), che nel 2017 gli aveva conferito il Premio svizzero di musica.

Wyttenbach è deceduto mercoledì a Basilea, ha indicato la televisione svizzero-tedesca SRF. La figlia Judith Wyttenbach ha confermato oggi all'agenzia stampa Keystone-ATS che il padre era malato di Parkinson ed è morto di vecchiaia.

Nato nel 1935, Wyttenbach era particolarmente impegnato nella musica contemporanea. Ha diretto più di 100 nuove partiture, per lo più in prima assoluta o in prima esecuzione.

Dopo aver studiato composizione a Berna, sua città natale, ha proseguito gli studi a Parigi e Hannover. Ha insegnato ai conservatori di Bienne e Berna fino alla sua nomina all'Accademia di musica di Basilea nel 1967. Nel 2000, ha ricevuto il premio Brandenberger per il suo contributo alla musica in qualità di compositore e professore. Nel 2002 è andato in pensione.

Wyttenbach era amico sin dall'infanzia di Mani Matter, noto cantautore bernese deceduto in un incidente d'auto nel 1972.