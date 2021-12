Incidente mortale a Payerne, la vittima è un 26enne

Giornalista in formazione

PAYERNE - Per cause ancora da stabilire, un uomo ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato con un veicolo che procedeva in direzione inversa. La vittima è un 26enne.

Nonostante la rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Ieri sera, verso le 19:30, un uomo stava percorrendo la strada di Berna, quando, all’uscita di una curva a destra è scivolato nella corsia inversa e si è schiantato contro un'auto che stava arrivando. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Payerne, l'uomo era partito da Lucens. Gli occupanti del veicolo coinvolto sono stati trasportati in ospedale, mentre il 26enne svizzero è deceduto sul posto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per sette ore, scrive la polizia cantonale in una nota, «al fine di fare tutti i rilevamenti tecnici necessari». La procuratrice di servizio ha aperto un'inchiesta al fine di stabilire le circostanze esatte per cui l'incidente è avvenuto. «Le indagini sono state conferite agli specialisti dell'unità di circolazione della gendarmeria vodese.