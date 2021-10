Un camion tampona un'auto ferma nel tunnel: tre morti e un ferito

LOSANNA - È una vera e propria tragedia quella che è avvenuta questa mattina tra Estavayer-le-Lac e Yverdon-les-Bains. Un'automobile con a bordo quattro svizzeri è infatti stata violentemente tamponata da un camion all'interno della galleria Bruyères, sull'autostrada A1. Il bilancio dello scontro è di tre morti - due donne e un uomo di età compresa tra i 65 e gli 86 anni - e un ferito grave.

Secondo i primi dettagli riferiti dalla polizia cantonale vodese, l'automobile, una volta entrata nel tunnel, si è arrestata sulla corsia di destra per motivi sconosciuti. L'autista del camion che la seguiva, un 31enne, non ha potuto far niente per evitare l'impatto.

Un impatto, tremendo, che ha ucciso sul colpo due donne di 65 e 86 anni e un uomo di 85 anni, mentre un 75enne è attualmente ricoverato in condizioni critiche al CHUV di Losanna, dove è stato trasportato da un elicottero della Rega. L'autista del mezzo pesante, da parte sua, è uscito fisicamente illeso dallo schianto, ma si trova in uno stato di profondo shock.

La polizia cantonale vodese ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause della tragedia, richiedendo ad eventuali testimoni di farsi avanti.