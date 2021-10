Scontro tra tre veicoli nel tunnel Landrüfe, diversi feriti

MESOCCO - Maxi incidente stamattina nel tunnel Landrüfe, sopra Pian San Giacomo. I veicoli coinvolti sono tre, e si contano diversi feriti, comunica la Polizia cantonale retica.

Poco dopo le 9.30, un camper stava viaggiando verso nord sulla rampa sud del San Bernardino. Per ragioni tecniche, questo camper ha causato un forte sviluppo di fumo nel tunnel Landrüfe. Un'auto immatricolata in Svizzera e una targata Belgio che stavano regolarmente viaggiando verso sud si sono dunque fermate a causa del denso fumo. Un autobus che seguiva, immatricolato in Germania, si è accorto troppo tardi della situazione ed ha tamponato l'autovettura belga, che a sua volta ha tamponato il veicolo con targhe svizzere che la precedeva. La famiglia di quattro persone dell'auto belga è stata trasportata dall'ambulanza del Moesano all'ospedale San Giovanni di Bellinzona per effettuare controlli medici del caso.

Sul posto i pompieri del Centro d'intervento del tunnel del San Bernardino e i pompieri dell'Alta Mesolcina come pure il soccorso stradale. La Polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze esatte dell'incidente stradale.