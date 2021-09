Scontro con un mezzo pompieri, è grave

BERNA - Un'automobilista ha riportato gravi ferite in una collisione avvenuta oggi pomeriggio a Nidau (BE) tra la sua vettura e un veicolo d'intervento dei pompieri che circolava con le luci blu accese. La donna è stata elitrasportata all'ospedale.

Per ragioni ancora sconosciute, scrive in una nota la polizia bernese, i due mezzi si sono scontrati a un incrocio. Il conducente e i passeggeri del veicolo dei pompieri sono invece usciti indenni dall'incidente.

Una vasta area nei dintorni del luogo del sinistro è rimasta chiusa per diverse ore in modo da consentire i lavori di sgombero. Indagini sono in corso per determinare la dinamica dei fatti.