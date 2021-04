Auto nel dirupo: muore una 18enne

TROGEN - Tragico incidente questa notte nei pressi di Trogen, nel canton Appenzello Esterno. Un'auto con a bordo due giovani è precipitata in un dirupo. La conducente - 19 anni - se l'è cavata con ferite serie, mentre la passeggera - di 18 - è deceduta sul posto. Lo riferisce la Polizia cantonale appenzellese in una nota odierna.

Per motivi da accertare, la 19enne ha perso il controllo dei veicolo in coincidenza di una brusca curva a sinistra, sulla strada cantonale da Trogen in direzione di Wald. Era da poco passata la mezzanotte. L'auto è caduta lungo un ripido pendio e si è schiantata contro la riva dello Schwendibach. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso della passeggera, mentre la giovane autista è riuscita a uscire da sola dal veicolo ed è stata condotta in ospedale per dei controlli.

foto Polizia Appenzello Esterno