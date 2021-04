BERNA - Una donna e cinque bambini accompagnati all'ospedale per sospetta intossicazione da fumo nonché ingenti danni materiali: è questo in estrema sintesi il bilancio di un incendio che ieri intorno alle 18.00 è scoppiato in una casa unifamiliare di Pieterlen, nel Seeland bernese.

Le cause del sinistro non sono ancora note, ha indicato oggi la polizia cantonale. L'immobile non è più abitabile: la famiglia che l'occupava ha trovato un'altra sistemazione con l'aiuto delle autorità comunali.