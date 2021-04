Violento rogo in una scuderia, salvi tutti i cavalli

AARAU - Un violentissimo incendio è divampato ieri sera, attorno alle 22.30, in una scuderia a Würenlos nel canton Argovia.

Secondo quanto riferito dalla polizia argoviese, a prendere fuoco sarebbe stato un mucchio di paglia presente nella struttura. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate al soffitto e alle pareti in legno del casolare, divorandole completamente. I 32 cavalli presenti nella stalla sono stati accompagnati fuori dalla struttura in fiamme dagli agenti e sono stati trasportati incolumi in un pascolo vicino.

Le cause del rogo sono al momento ignote. La polizia cantonale ha aperto un'inchiesta e lanciato un appello a eventuali testimoni per far luce sulla vicenda.

Polizia canton Argovia