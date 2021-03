Finisce in un crepaccio, lo salva la Rega

BERNA - Con un'operazione piuttosto complicata e certamente laboriosa, la Rega ha salvato uno sci-alpinista finito in un crepaccio profondo una quindicina di metri sulle montagne del canton Berna. L'uomo è stato trasportato in ospedale in stato d'ipotermia e con lievi ferite. L'incidente - precisa la Rega in una nota - è avvenuto ieri pomeriggio sotto il Gwächtenhorn, una cima situata al confine con il canton Uri.

Qui due sci-alpinisti stavano facendo una discesa a circa 3'200 metri di altitudine quando uno di loro è improvvisamente scomparso in un crepaccio. Inizialmente è rimasto sospeso a testa in giù e poi è caduto più in basso, restando bloccato a una quindicina di metri di profondità.

Il compagno di escursione ha quindi subito allertato la centrale operativa della Rega. Due soccorritori di montagna sono stati portati sul luogo dell'incidente con varie attrezzature. Uno di loro si è calato nel crepaccio, ha raggiunto lo sciatore infortunato e, nell'esiguo spazio a disposizione, è riuscito a mettergli l'imbracatura per toglierlo da quella scomoda posizione.

Il pilota dell'elicottero della Rega ha invece dovuto mantenere l'apparecchio perfettamente sopra il crepaccio per poter recuperare il soccorritore e il ferito, mentre l'altro paramedico calava il gancio del verricello di salvataggio con precisione millimetrica nelle mani del soccorritore.

