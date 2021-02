Dalla lite alla morte

BUCHS - Una lite tra un 24enne somalo e una donna svizzera di 22 anni è degenerata, ieri sera, in un appartamento sulla Wiedenstrasse, a Buchs (SG).

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, la 22enne è morta sul posto a causa delle ferite riportate.

Oltre al presunto autore dell'omicidio, nell'appartamento erano presenti un altro somalo e uno svizzero con doppia cittadinanza. Tutti e tre sono stati arrestati. Nel corso delle indagini e degli interrogatori è stato confermato il sospetto nei confronti del 24enne. Gli altri due uomini sono stati rilasciati nella notte.

Dalle prime indagini, la vittima - che viveva nei Grigioni - era la ragazza del somalo 24enne. La cause esatte della morte saranno ora chiarita dall'Istituto di medicina legale dell'Ospedale cantonale di San Gallo. Un'inchiesta è in corso per far luce sull'accaduto.