Caduta di massi dal Calanda, evacuate tre case

FELSBERG - Questa mattina, una caduta di massi nel comune di Felsberg (GR) ha danneggiato la facciata di una casa. L'Ufficio delle foreste e dei pericoli naturali dei Grigioni comunica che la frana è avvenuta poco dopo le 8.00.

A causa di un banco di nebbia, questa mattina, non era tuttavia possibile farsi un quadro preciso dell'estensione della frana. Si procederà a una precisa valutazione della situazione dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero.

I massi caduti dalla montagna del Calanda non hanno causato danni all'abitato, tranne una scheggia che ha danneggiato la facciata di una casa. Su richiesta di Keystone-ATS, la polizia cantonale ha dichiarato di non essere stata coinvolta dopo l'accaduto.

Tre case evacuate - Il comune di Felsberg ha dichiarato di aver evacuato tre case per precauzione oggi pomeriggio. I residenti nella zona della caduta massi sono stati invitati a non sostare all'esterno. Nel frattempo è stato convocato lo stato maggiore di condotta comunale.

I pompieri hanno provveduto a isolare l'area dell'evento e il comune ha dichiarato che declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le transenne di sicurezza.

Intanto non è stato possibile valutare il pericolo di un'ulteriore caduta di massi. Il comune ricorda che il pericolo di pietre volanti è particolarmente grande. È quindi necessario mantenere una distanza sufficiente dalla zona interessata.

Una lotta contro le forze della natura - Nel corso dei secoli la zona di Felsberg ha dovuto ripetutamente confrontarsi contro i disastri naturali. Le inondazioni del Reno, le frane e gli incendi hanno spesso causato grandi danni.

Le frane del Calanda, in particolare quella del 3 e del 4 settembre 1843, furono determinanti per la fondazione del nuovo villaggio. Con un grande schianto, massi grandi come case caddero nottetempo e minacciarono il villaggio, per fortuna senza causare danni significativi.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)