Investito sulle strisce, rischia la vita

ZUGO - Un pedone è stato investito da un'automobile questo pomeriggio mentre attraversava la strada a Zugo.

La conducente, una 45enne, non si è accorta della presenza del 59enne sulle strisce, centrandolo in pieno. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in un ospedale fuori cantone da un elicottero della Rega. La vita del 59enne - secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale di Zugo - è in pericolo.

Per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente è stata aperta un'inchiesta. Alla donna alla guida è stato fatto un prelievo di sangue e urine.