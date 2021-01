Incendio in una casa in legno, in 4 all'ospedale

COIRA - A causa di un incendio scoppiato stamani presto in una casa nel nucleo di Saas, in Prettigovia (GR), quattro persone hanno dovuto essere portate all'ospedale. I pompieri, intervenuti in forze, hanno domato le fiamme in un'ora e impedito che il fuoco si estendesse ad altre abitazioni, indica un comunicato odierno della polizia cantonale dei Grigioni.

Complessivamente nell'edificio tradizionale, in legno, si trovavano cinque adulti e un bambino piccolo. Le fiamme, divampate al piano terreno, non lontano dall'ingresso della casa, sono state notate da una donna poco dopo le 6.00. Poiché per il rogo l'entrata era inaccessibile, e quindi la fuga impossibile, la madre di famiglia ha chiesto aiuto a vicini, che a loro volta hanno allarmato i soccorsi.

I vicini, con l'aiuto di una scala a pioli, hanno messo in salvo la donna, il suo giovanissimo figlio e il marito. Questi, che ha riportato ustioni di lieve entità, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Schiers dove gli sono state prestate cure ambulatoriali. Al nosocomio di Schiers e a quello di Coira i soccorritori hanno portato anche la donna, il figlioletto e un residente di un altro alloggio della casa, tutti con sospetta intossicazione da fumo.

La trentina di vigili del fuoco di Klosters intervenuti sul posto avevano domato le fiamme già poco prima delle 7.15. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause del sinistro.