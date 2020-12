La polizia rinviene una donna gravemente ferita in un appartamento

ZURIGO - La polizia comunale di Zurigo è intervenuta questa mattina, attorno alle 8.00, in una palazzina sulla Neugasse nel quinto distretto della città sulla Limmat. In un appartamento gli agenti hanno rinvenuto una donna priva di sensi e ferita molto gravemente. Soccorsa dapprima sul posto, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale.

Sul caso stanno indagando il Ministero pubblico, la polizia cantonale e quella comunale di Zurigo in collaborazione con l'istituto di medicina legale. Al momento non vi è alcuna pista privilegiata anche se gli inquirenti «non possono escludere l'intervento di terze persone» nella vicenda.

Per far chiarezza la polizia cantonale ha invitato eventuali testimoni, che si trovavano in zona tra la sera dell'8 e la notte del 9 dicembre, a farsi avanti.