Testato l'intero corpo delle Guardie svizzere pontificie, 13 hanno il coronavirus

CITTÀ DEL VATICANO - Sono in totale tredici le guardie pontificie svizzere che a oggi risultano positive al coronavirus.

Lo comunica l'ufficio stampa del minuscolo esercito vaticano, precisando che «tutti i membri del corpo sono stati testati». Nessuna guardia svizzera è comunque ricoverata in ospedale.

«Non tutte le guardie mostrano necessariamente sintomi come febbre, dolori alle articolazioni, tosse e perdita dell'olfatto - si legge nella nota -. La salute delle guardie è monitorata in collaborazione con la Direzione di sanità ed igiene del Vaticano (DSI). Speriamo in una pronta guarigione in modo che le guardie possano riprendere il servizio nel migliore dei modi, in salute e in sicurezza».