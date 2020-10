I doganieri gli trovano un quadro di Renoir in auto

SCIAFFUSA - Un 67enne ha cercato di contrabbandare in Germania un dipinto a olio dell'artista francese Pierre-Auguste Renoir. I doganieri tedeschi hanno scovato l'opera d'arte - dal valore di circa 120'000 euro - durante il controllo di un veicolo alla frontiera di Thayngen (SH)/Bietingen (D).

Nel baule dell'auto immatricolata in Cechia le autorità, oltre al pacchetto con il quadro dell'illustre esponente dell'Impressionismo, hanno trovato il catalogo di una casa d'aste svizzera, si legge in un comunicato odierno. L'uomo ha ammesso di aver preso in consegna l'opera da una galleria elvetica per trasportarla a Praga.

Siccome aveva affermato di non avere niente da dichiarare, contro il 67enne è stato aperto un procedimento. L'episodio, avvenuto a fine settembre, è valso una pena pecuniaria di 12'000 euro totali. Non essendo l'uomo in grado di pagare, il quadro è stato confiscato.