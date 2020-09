COIRA - Ha prima urtato un muretto poi, per il contraccolpo, è stato sbalzato nell'altra corsia colpendo l'auto che sopraggiungeva.

Come co successo questa mattina a un 71enne che viaggiava dalla località Crappa Naira in direzione di Alvanova (GR) frazione di Albula (GR). A necessitare l'ospedalizzazione via ambulanza per ferite di media entità, sua moglie 67enne.

Lievemente ferita anche la conducente dell'altra auto, che però ha potuto recarsi in ospedale con i suoi mezzi.