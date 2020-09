Due incidenti e due morti nell'Oberland bernese

BERNA - Un uomo di 76 anni è morto ieri sera a Saanen (BE), mentre stava riparando un rimorchio: il mezzo si è ribaltato schiacciando l'uomo. Alcune persone hanno tentato di liberare il malcapitato ed hanno allertato i soccorsi. Ogni tentativo è stato tuttavia vano: l'uomo è morto sul luogo dell'incidente. Lo indica oggi la polizia cantonale bernese.

Gli inquirenti stanno indagando sulle esatte circostanze dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti la Rega, un'ambulanza, la polizia cantonale, i vigili del fuoco locali e il Care Team del cantone di Berna.

Escursionista - Un altro incidente mortale, sempre ieri, ha avuto luogo nella regione di Hasliberg: un'escursionista solettese di 41 anni è deceduta per le gravi ferite riportate dopo essere precipitata lungo una parete rocciosa. Lo indicano oggi in una nota il ministero pubblico regionale e la polizia cantonale.

Al momento dell'incidente la donna stava camminando in direzione del Rothorn. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte del sinistro.