Tre feriti in uno scontro frontale

ENNEY - Uno scontro frontale tra due vetture ha provocato il ferimento di tre persone, i due conducenti e un passeggero, questo pomeriggio a Enney, nel canton Friburgo.

Per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire, il conducente dell'auto che viaggiava da Villars-sous-Mont in direzione di Bulle ha perso la padronanza del veicolo in territorio di Enney ed è entrato in collisione con l'automobile che circolava normalmente in senso opposto.

Uno dei conducenti, di 25 anni, è stato estratto dall'auto dai pompieri ed è poi stato trasportato in elicottero in ospedale. Gli altri due feriti, di 19 e 18 anni, sono stati portati in ospedale con l'ambulanza.

La strada cantonale dell'Intyamon è stata chiusa al traffico per quattro ore.