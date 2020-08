Uomo armato barricato in casa: entra in azione la polizia

ENGELBURG - È stato un intervento in grande stile quello che le forze dell'ordine sangallesi hanno messo in atto nel pomeriggio odierno nella località di Engelburg: più pattuglie di polizia, unità speciali e un ambulanza sono entrate in azione a seguito della segnalazione relativa a un cinquantenne barricato in casa armato.

L'operazione è scattata alle 13 per poi terminare poco prima delle 15.45: l'uomo si è consegnato agli agenti. Ed era disarmato. Ma diverse armi sono state trovate all'interno dell'abitazioni.

Sull'episodio è stata avviata un'inchiesta, anche per determinare se l'uomo ha il porto d'armi, come fa sapere la polizia cantonale sangallese.