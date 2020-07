Il maltempo ha causato interruzioni di corrente nei Grigioni

COIRA - Violenti temporali scoppiati nel pomeriggio hanno provocato interruzioni di corrente nel canton Grigioni. Per circa 85 minuti 1200 clienti sono rimasti senza elettricità poco dopo le 16 in diverse località della Surselva, ha indicato in serata Repower in una nota.

La caduta di un albero su una linea aerea della Val Lumnezia ha invece portato a un'interruzione dell'erogazione di 43 minuti per 650 famiglie a Duvin, Camuns e Pitasch.