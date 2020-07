Un alpinista precipita per 200 metri e muore

BERNA - Un alpinista ha perso la vita domenica mattina sulla Jungfrau, mitica montagna dell'Oberland bernese. L'uomo, che in compagnia di altre due persone stava effettuando la discesa dalla vetta (posta a 4'158 metri d'altitudine), è infatti precipitato nel vuoto per circa duecento metri.

Un elicottero della Rega, allertato dai compagni della vittima poco dopo le 9.00, si è subito alzato in volo e in poco tempo i soccorritori sono riusciti a localizzare l'uomo. Giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli altri due alpinisti sono rimasti illesi e sono stati riportati a valle dall'elicottero.

L'identificazione formale della vittima è attualmente in corso. La polizia cantonale e il Ministero pubblico del canton Berna hanno avviato un'indagine per fare luce sull'esatta dinamica della tragedia.