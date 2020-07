Covid in Svizzera, i nuovi casi sono 85

BERNA - Ancora 85 casi. È questo il numero dei nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera. A riferirlo è l'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) con il consueto bollettino giornaliero. Ieri nuovi casi erano 108. L'altro ieri 104. Di fatto, il dato registra quindi una leggera (e attesa) flessione, scendendo sotto la soglia psicologica dei 100 casi.

I numeri della pandemia - Il numero delle infezioni da inizio pandemia sale così a 32'883. Mentre il bilancio dei decessi resta fermo a 1686. Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati ben 683'873, il 5.8% dei quali è risultato positivo.

Ricoveri - Se si considerano gli ultimi sette giorni, sono state strisciate 48'356 persone (oltre 5'000 solo ieri). Di queste l'1,5% aveva contratto la malattia. Sempre nell'ultima settimana, delle 564 persone che hanno avuto un test positivo, 16 hanno dovuto essere ospedalizzate. Il totale delle persone ricoverate da inizio pandemia sale quindi a 4'088.

Oltre 2'600 in quarantena - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rende inoltre noti i dati relativi al contact tracing: attualmente sono 641 le persone in isolamento in Svizzera (una in più rispetto a ieri), 2'657 (ieri erano 2'586) quelle poste in quarantena.