Dramma di Eschenz: «Sono sconvolta. Non so cosa fare»

ESCHENZ - Nel primo pomeriggio di ieri, tre corpi senza vita sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento a Eschenz. Un fatto che ha scosso il piccolo comune turgoviese.

La madre dei due bambini deceduti, di 4 e 7 anni, ha raccontato telefonicamente a 20 Minuten di essere sconvolta dall'accaduto. «Non posso crederci. E non so cosa fare», ha detto, spiegando che i bambini restavano con il suo ex compagno a weekend alterni. E parlando del 38enne ha aggiunto che l'uomo soffriva ancora per la loro separazione. «Non aveva ancora superato la cosa».

I contorni dell'accaduto non sono al momento ancora chiari. Le autorità però hanno spiegato di avere l'omicidio fra le principali piste sul tavolo dell'indagine.

Le tre vittime non erano molto conosciute nel vicinato. «Sono ancora molto confuso. Non ti aspetti che una cosa del genere possa accadere qui», ha raccontato un abitante del posto, che non conosceva personalmente il 38enne.