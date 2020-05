Auto giù nel pendio: due morti

AROSA - Un automobilista di 21 anni e un passeggero che lo accompagnava hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Castiel, frazione di Arosa (GR), nella notte fra sabato e domenica.

Lo rende noto oggi la polizia cantonale grigionese, precisando che altre due persone sedute sui sedili posteriori, di 18 e 19 anni, sono rimaste gravemente ferite.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23.50, quando in una curva la vettura ha sbandato, si è ribaltata ed è rotolata in un pendio per una cinquantina di metri, fermandosi in un bosco. L'auto ha allora preso fuoco. Il 18enne e il 19enne sono riusciti a uscire dall'abitacolo.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme ma non sono riusciti a estrarre i due occupanti rimasti nella vettura, andata completamente distrutta. Una delle due vittime non è ancora stata formalmente identificata, ragione per cui la polizia non ha potuto fornire la sua età. I feriti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Coira e la strada è rimasta chiusa per quattro ore. È stata aperta un'inchiesta.