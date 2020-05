Caduta massi, chiusa l'Axenstrasse

SISIKON - Una caduta di massi avvenuta martedì sera ha provocato la chiusura dell'Axenstrasse, nel canton Uri.

Lo smottamento è avvenuto per ragioni non ancora chiarite intorno alle 22.10, come dichiarato dalla Polizia cantonale urana in una nota. Il flusso di detriti è stato immediatamente individuato dal sistema di allarme installato nell'autunno dello scorso anno e il sistema ha immediatamente messo in atto il blocco della strada nazionale.

Nessuna persona è rimasta ferita. A causa dell'oscurità non è possibile stabilire l'entità dei danni.

La strada, già teatro di numerosi eventi simili, dovrebbe restare chiusa almeno fino alle 10 di mercoledì. All'alba verrà compiuto un sopralluogo.

Il traffico viene deviato in entrambe le direzione attraverso la galleria di Seelisberg e Lucerna.