Un autista di bus licenziato dopo essersi masturbato in servizio

LUCERNA - I trasporti pubblici lucernesi (VBL) hanno licenziato con effetto immediato un autista di autobus che si è masturbato in servizio. L'uomo è stato filmato da un passeggero. L'impresa ha avviato anche un procedimento disciplinare.

Il video - in parte offuscato - è stato pubblicato sul sito online di 20 Minuten. L'impresa di trasporti pubblici ha confermato oggi di aver visionato le immagini e ha condannato l'incidente, avvenuto lunedì di Pasqua, con la massima fermezza. L'autista è stato licenziato dopo aver discusso con i responsabili di VBL. La giustizia lucernese non ha per il momento ricevuto denunce in merito all'accaduto.