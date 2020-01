Rogo alla Vigilia di Natale: «Difetto tecnico o candela accesa?»

BERNA - Le cause dell'incendio che in dicembre ha devastato la chiesa di Herzogenbuchsee (BE) non sono ancora state del tutto chiarite. L'origine non è stata definita in maniera precisa, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

Fra gli imputati rimangono un difetto all'impianto elettrico e una candela lasciata accesa. Quel che è certo, è che i danni ammontano a diversi milioni di franchi. Il costo è coperto dall'assicurazione ma dalla popolazione sono anche arrivate donazioni per un valore di 30'000 franchi, ha reso noto la chiesa.

L'obiettivo è quello di rendere nuovamente agibile il luogo di culto in tempi brevi, in modo da potervi celebrare il Natale di quest'anno.

L'incendio era scoppiato in due fasi alla vigilia di Natale dello scorso anno nella torre della chiesa. Dopo prime fiamme in mattinata, un secondo rogo si era fatto strada in serata, provocando gravi danni. Sia i lavori di spegnimento che le indagini si sono rivelati molto difficili.



Keystone