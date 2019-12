Herzogenbuchsee, la chiesa era stata restaurata da poco

BERNA - È stato un Natale triste quello della parrocchia di Herzogenbuchsee: nella giornata della vigilia la chiesa è stata colpita da due incendi, uno di mattina e uno nel tardo pomeriggio. I danni sono di milioni. Il consiglio parrocchiale ha annunciato che i lavori per il recupero inizieranno il prima possibile.

Quello che oggi fa più arrabbiare i fedeli è che la struttura era appena stata ristrutturata. I lavori erano stati completati per Natale 2018. Come scrive Der Bund, erano stati sostituiti i caloriferi difettosi, il tetto della chiesa era stato isolato al meglio, l’area di ingresso era stata ridisegnata: per la ristrutturazione sono stati spesi oltre un milione di franchi. «Tutto questo non è servito a nulla», ha commentato avvilito Christoph Tanner, presidente della parrocchia evangelica-riformata.

Per motivi di sicurezza, la chiesa rimane chiusa fino a nuovo avviso. I servizi e altri eventi avranno luogo nella sala parrocchiale, il concerto di Capodanno nella palestra di Mittelholz.

keystone-sda.ch (ADRIAN REUSSER)