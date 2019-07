Salta dalla tavola per evitare l’incidente

SPIEZ - Si trovava in piedi sulla tavola, nel lago di Thun, praticando stand up paddle, quando ha visto un battello dirigersi pericolosamente verso di lei. Solo il gesto istintivo di saltare in acqua ha potuto evitare l’incidente.

È successo mercoledì, nel tardo pomeriggio, nel lago di Thun, nella zona del porto di Faulensee. Il battello aveva appena lasciato il molo, quando ha colpito due barche a vela ancorate nel porto, per poi dirigersi verso la donna in piedi sulla tavola.

Lei si era spostata tra le due barche a vela proprio per lasciar passare il battello. «Pensavo di essere al sicuro lì, per fortuna ho tenuto d’occhio la situazione». La 25enne si è accorta che l’imbarcazione non seguiva la rotta prevista e quando ha urtato le due barchette è entrata in acqua per allontanarsi più velocemente a nuoto.

Il capitano del battello ha avvicinato la donna e le ha chiesto se stesse bene, per poi continuare il suo viaggio.

La portavoce di BLS, a cui appartiene la società Schifffahrt Berner Oberland, ha confermato l’incidente. «Il battello a vapore, lungo 63 metri, ha deviato dalla rotta e ha colpito due barche a vela, che hanno subito piccoli danni». I loro proprietari sono già stati contattati dall'azienda. «L’accesso al porto di Faulensee è molto stretto e anche una piccola deviazione sulla rotta prevista può causare questo tipo di incidenti».