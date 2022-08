Ambasciata svizzera a Londra: sarà ristrutturata da architetti bernesi

La sede dell'ambasciata si trova da 100 anni in una posizione centrale nel quartiere di Marylebone. Dopo oltre 50 anni di attività e numerosi interventi eseguiti negli ultimi decenni, il complesso edilizio, che è in parte sotto la protezione dei monumenti storici, necessitava di un risanamento completo. E così per la progettazione della ristrutturazione l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha indetto un concorso il cui progetto vincitore ha convinto «grazie alle soluzioni ben ponderate in riferimento alla gestione della sostanza edilizia esistente, le diverse funzioni e i vari utilizzi della struttura».