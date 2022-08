Un assaggio della "Torre bianca", il più grande edificio stampato in 3D al mondo

Nel suo discorso nel mese di giugno dell'anno scorso, in occasione della presentazione del progetto della torre, il consigliere federale Guy Parmelin aveva fatto riferimento alla storia dei pasticceri grigionesi, e di come per tanto tempo avevano dominato la scena europea dei caffè e delle pasticcerie. «Nelle regioni di montagna», aveva detto, «è assolutamente necessario sviluppare nuove idee sulla scorta delle esperienze all'estero». Nel suo intervento Parmelin aveva da una parte ammesso che non era ancora in grado d'immaginarsi come la torre sarebbe stata stampata completamente in 3D, ma che d'altro canto intravedeva nella costruzione una grande opportunità.